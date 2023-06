Instagram, Cosmi difende Mourinho e si scaglia contro Xavi: "Stai zitto c******e!" (FOTO)

Serse Cosmi non ci sta e difende José Mourinho, il quale è finito al centro delle critiche dopo aver attaccato l'arbitro Anthony Taylor in seguito alle decisioni prese nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Molte personalità del calcio hanno espresso la loro opinione su quanto accaduto e anche Xavi, tecnico del Barcellona, si è schierato dalla parte del direttore di gara: «Ognuno si comporta come gli pare, ma noi giocatori e allenatori dobbiamo essere da esempio. Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. La condotta è molto importante, spero di non offrire mai un'immagine del genere».

La pagina Instagram 'Cronache di Spogliatoio' ha ripreso le parole di Xavi, chiedendo ai followers il loro pensiero. Tra i vari commenti è spuntato quello di Serse Cosmi, il quale ha attaccato l'allenatore spagnolo con parole molto dure: "Stai zitto c******e!".