Instagram, Celik: "Anno indimenticabile, ringrazio i tifosi per averci sostenuto incondizionatamente. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione" (FOTO)

Dopo Edoardo Bove, anche Mehmet Zeki Celik ha condiviso sul proprio profilo Instagram un messaggio in cui fa un bilancio della stagione appena terminata. "Giocare in Serie A, una finale europea, l'occasione di lavorare con Mourinho, lo spirito di squadra e l'amore per il club: ho trascorso un anno indimenticabile in questa città unica - scrive il terzino turco sui social -. Grazie ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto incondizionatamente per tutta l'annata. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione".