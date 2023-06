Instagram, Camara saluta i giallorossi: "È difficile dire addio. Sarò sempre grato di aver giocato per la Roma" (VIDEO)

Era nell'aria ormai da diverso tempo ma ora è arrivata la conferma ufficiale direttamente dal giocatore interessato. Mady Camara non sarà riscattato dalla Roma e a fine prestito tornerà all'Olympiacos. Il giocatore guineano ha pubblicato un video speciale su Instagram dove ha ringraziato tutti per questa esperienza in giallorosso: "È sempre difficile dire addio. Sarò sempre grato di aver giocato per la Roma e del mio tempo al club, ho condiviso lo spogliatoio con grandi compagni di squadra con cui ho imparato molto insieme a loro! Voglio ringraziare tutti i giocatori, i dirigenti, i membri dello staff e i tifosi e auguro al club il meglio per il futuro. Daje Roma".