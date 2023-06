"Complimenti ai ragazzi Under 16 a tutto lo Staff e gruppo scout. Campioni D’Italia": è il messaggio di Bruno Conti, dirigente della Roma, su Instagram per complimentarsi con i ragazzi della formazione Under 16 giallorossa per lo scudetto di categoria vinto. Ieri sera, infatti, la Roma battendo la Fiorentina ha conquistato il tricolore.