Instagram, Belotti festeggia l'anniversario di matrimonio: "6 anni di noi" (FOTO)

Giornata importante per il Gallo Belotti, che festeggia oggi l'anniversario di matrimonio insieme alla moglie Giorgia Duro. Per l'occasione l'attaccante ha pubblicato un post speciale su Instagram, che lo ritrae il giorno delle nozze nel 2017 insieme a sua moglie, con questa dedica: "Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. 6 anni di noi".