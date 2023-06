Instagram, Aouar e l'esordio con l'Algeria: "Grazie" (FOTO)

Houssem Aouar ha raccolto le sue prime presenze con la maglia dell'Algeria. Il nuovo centrocampista della Roma, infatti, è stato subito convocato dal ct Belmadi dopo aver comunicato la scelta di lasciare la Francia per giocare per la nazionale africana. Il calciatore giallorosso è sceso in campo sia contro l'Uganda sia contro la Tunisia, entrando sempre entrato a gara in corso. "Grazie", le parole di Aouar su Instagram.