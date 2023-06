Instagram, Abraham prosegue la riabilitazione in compagnia di suo fratello Timmy (FOTO)

Riposo e affetto della famiglia: è questa la ricetta scelta da Tammy Abraham per velocizzare il rientro. L'attaccante giallorosso ne avrà ancora per molto, essendo stato operato solo dieci giorni fa, ma l'umore sembra comunque positivo. L'inglese ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui si vede in primo piano la gamba operata e relative terapie del caso e suo fratello Timmy che segna con un gol al volo durante un allenamento a casa.