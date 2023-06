Spazio al relax per i giocatori della Roma prima di ritrovarsi ed iniziare la nuova stagione con il ritiro in programma il 10 luglio. Paulo Dybala, tra i protagonisti della stagione giallorossa, si gode le vacanze e trova tempo anche per un tatuaggio: il 21 romanista, infatti, aggiunge ai tattoo già presenti sulla sua pelle una farfalla con gli occhi di un felino.