FOTO - Nuovo taglio di capelli per Pellegrini. E nel selfie con il barbiere c'è anche Zaniolo

Lorenzo Pellegrini si trova attualmente nel ritiro dell'Italia e si sta preparando in vista della semifinale di Nations League contro la Spagna. Il centrocampista della Roma intanto ne ha approfittato per sistemare i suoi capelli e ha deciso di chiamare a Coverciano il suo barbiere di fiducia Gennaro Capasso. Nel selfie condiviso su Instagram proprio dal barbiere si vede anche Nicolò Zaniolo, ex compagno di Pellegrini alla Roma.