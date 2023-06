FOTO - Mourinho alla squadra dopo la finale: "Resto qua e basta"

In un video che circola sul web del discorso finale di José Mourinho, circondato da squadra e staff all'interno della 'Puskas Arena', sembra arrivare la scelta definitivo del tecnico riguardo il proprio futuro. "Resto qua", dice l'allenatore con ampia mimica gestuale. "Non ho nessun rimpianto", inizia Mourinho guardando i suoi. Poi prosegue allargando l'aneddoto già raccontato alla vigilia in conferenza stampa: "Lorenzo e Gianluca (Pellegrini e Mancini, ndr) sono venuti da me...io sto qua, io voglio stare qua per voi. Resto qua e basta, resto qua. E punto".