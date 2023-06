Instagram, Matic va in vacanza e scherza con la moglie per le valigie: "E poi ha detto, ho dimenticato qualcosa?" (FOTO)

Dopo l'ultima partita di campionato contro lo Spezia e una stagione a dir poco impegnativa e complicata, è tempo per i giocatori di rilassarsi un po'. Uno dei protagonisti assoluti è stato il serbo Nemanja Matic, arrivato un anno fa come rinforzo d'esperienza e divenuto subito leader assoluto del centrocampo di José Mourinho. Il classe 1988 ha postato una storia su Instagram mostrando un gran numero di valigie pronte per partire, aggiungendo questa descrizione: "Normali vacanze per mia moglie. E poi ha detto, ho dimenticato qualcosa?".