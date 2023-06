FOTO - Instagram, Matic in vacanza in Turchia con la famiglia. La moglie Aleksandra: "Amore e mare"

Giorni di relax in casa Matic. Il centrocampista della Roma è in vacanza in compagnia della moglie Aleksandra e dei loro tre figli in un resort turco, il Mandarin Oriental di Bodrum. La donna ha immortalato alcuni momenti di relax, mostrandosi sul lettino al fianco del serbo, che è stato fotografato anche in riva al mare con la figlia più piccola in braccio. "Amore e mare", ha scritto Aleksandra Matic nel post su Instagram.