FOTO - Instagram: l'agente di Smalling è a Trigoria

James Featherstone, l'agente di Chris Smalling, si trova a Trigoria. A documentarlo è stato lo stesso procuratore del difensore inglese, che ha postato tra le sue storie Instagram una foto del centro sportivo Fulvio Bernardini. È facile immaginare che Featherstone sia a Trigoria per finalizzare il rinnovo di contratto del suo assistito, da settimane ormai dato per certo, ma non ancora ufficiale.