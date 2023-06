Cristian Volpato è uno dei possibili partenti in questa sessione di calciomercato. Il classe 2003, infatti, è stato accostato al Sassuolo e la Roma avrebbe trovato l'accordo per la sua cessione a 9 milioni di euro, ma il calciatore non sarebbe ancora convinto del trasferimento. Intanto l'attaccante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui lo si vede in compagnia di Francesco Totti, suo agente.