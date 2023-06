40esima edizione Trofeo "Nando Cogno": presente El Shaarawy (FOTO)

Stephan El Shaarawy è stato invitato come special guest alla quarantesima edizione del Trofeo "Nando Cogno". L'evento è stato organizzato dalla società calcistica U.S. Legino 1910, squadra in cui il 'Faraone' mosse i suoi primi passi nel mondo del calcio. L'attaccante esterno, infatti, militò nel club di Savona (città natale di El Shaarawy) dal 2001 al 2006. Il classe '92 ha partecipato al momento della premiazione ed è stato accolto con grandissimo entusiasmo dai numerosi ragazzi presenti al centro sportivo.