VIDEO - Twitter, la Roma ricorda l'ultima partita di De Rossi in giallorosso: "Quattro anni fa"

Il 26 maggio 2019, in occasione di Roma-Parma, Daniele De Rossi indossò la maglia giallorossa per l'ultima volta per un totale di 616 presenze. L'ex numero 16 partì titolare in quel match e Claudio Ranieri decise di sostituirlo al minuto 82 per dare il via alla standing ovation da parte di tutto lo Stadio Olimpico. Al termine della partita, conclusasi con il punteggio di 2-1 per la Roma, De Rossi fece il consueto giro di campo e venne acclamato e applaudito dai propri sostenitori. La società capitolina ha voluto ricordare sui social l'addio dell'ex centrocampista: "4 anni fa, l'abbraccio dell'Olimpico a Daniele De Rossi per la sua ultima partita in giallorosso".