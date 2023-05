VIDEO - Twitter, il messaggio di Totti dall'account dell'Europa League: "Sempre forza Roma"

"Sempre forza Roma! Un abbraccio a tutti". È questo il messaggio di Francesco Totti a poche ore dal fischio d'inizio di Siviglia-Roma, finale di Europa League in programma alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest, pubblicato dall'account della stessa competizione su Twitter. L'ex capitano giallorosso sarà presente in tribuna per il match insieme ad altri ex come Simone Perrotta e Marco Cassetti.