VIDEO - Tifoso abbraccia Mourinho per un selfie, ma la sicurezza lo rimprovera. La rassicurazione dello Special One: "Non preoccuparti"

José Mourinho si conferma lo Special One non solo sul campo, ma anche fuori dal terreno di gioco. Al termine del ritorno della semifinale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma, un tifoso è riuscito a incontrato l'allenatore giallorosso nei pressi del pullman della squadra. Il supporter era pronto a scattare un selfie con l'allenatore, ma un membro della sicurezza lo ha rimproverato per aver poggiato il suo braccio sulla spalla di Mourinho per abbracciarlo: "No, va bene. Non preoccuparti", le parole dello Special One al tifoso, il quale ha poi ringraziato il portoghese per il bel gesto.

Security zei me doe je hand weg… Mourinho zegt nene don’t worry! Sympathieke man?? Goodnight pic.twitter.com/rmmm7PIEzS — Junior Vertongen (@JuniorVertongen) May 18, 2023