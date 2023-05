VIDEO - La Puskas Arena si prepara alla finale di Europa League: allo stadio risuona l'inno della Roma durante le prove audio

Manca sempre meno alla finale di Europa League tra Siviglia-Roma, in programma il 31 maggio alle ore 21. La sfida andrà in scena alla Puskas Arena di Budapest e nella giornata odierna si sono svolte alcune prove audio all'interno dello stadio. Come testimoniato da Antonello Venditti con un video condiviso su Instagram, il cantante ha ripreso il momento in cui risuonava l'inno della Roma. "Arriviamo...", il commento sui social.