VIDEO - Ecco la maglia firmata Adidas per la Roma 2023/24

Di anticipazioni ormai ne sono usciti di ogni genere sulla maglia che dalla prossima stagione l'Adidas tornerà a far indossare alla Roma. Dal ritorno del lupetto di Gratton sulla prima e terza maglia, al colletto 'rigato' di giallo come le tre strisce, sempre gialle, tipiche dell'azienda tedesca che accompagneranno le spalle dei romanisti.

Ora, in un video su TikTok pubblicato dal canale @NabySport, ecco 'dal vivo' come sarà la prossima maglia della Roma. Anche se da 'aggiornare' dopo la recente rottura del legame con Digitalbits come main sponsor.