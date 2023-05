Twitter, Wijnaldum: "Il nostro viaggio continua, verso la finale!" (FOTO)

Gioia ed entusiasmo, dopo il passaggio del turno di Europa League che porta la Roma in finale, sono tanti i post dei calciatori giallorossi che esprimono queste emozioni. Stamattina Wijnaldum sul suo profilo Twitter ha pubblicato una foto che lo ritrae nella BayArena al termine della partita contro il Bayer Leverkusen. Gini carica i tifosi alla partita del 31 maggio: "Yes, il nostro viaggio continua, verso la finale!" ha scritto il centrocampista giallorosso.

Yesss.. our journey continues!?On to the final ???❤️ #ASRoma #UELFinal pic.twitter.com/vQhztbKJNI

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) May 19, 2023