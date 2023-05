Twitter, Monchi punta la Roma: "Preparati per un'altra finale con più entusiasmo e voglia che mai" (FOTO)

Il 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest andrà in scena la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Tra gli ex della sfida c'è anche Monchi, ex direttore sportivo dei giallorossi e attuale ds del club andaluso. "Preparati per un'altra finale con più entusiasmo e voglia che mai. Road to Budapest", il messaggio di sfida pubblicato dal dirigente spagnolo sul proprio profilo Twitter.





Preparado para otra final.

Con más ilusión y ganas que nunca.

Road to Budapest!!! pic.twitter.com/Z4te3taoQt — Monchi (@leonsfdo) May 29, 2023