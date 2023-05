Twitter, Llorente: "Dispiaciuti per il risultato, ma continueremo a lottare. Grazie ai tifosi per il sostegno" (FOTO)

La Roma pareggia 2-2 in casa contro la Salernitana e rallenta nuovamente il suo cammino verso il quarto posto. Con questo risultato sono ben sei le gare consecutive senza vittoria da parte dei giallorossi e ora la zona Champions dista quattro punti a due giornate dalla fine. José Mourinho ha optato per un turnover massiccio per la sfida odierna e si è rivisto in campo anche Diego Llorente, entrato dopo l'intervallo al posto di Roger Ibanez. "Siamo dispiaciuti per il risultato perché volevamo vincere, ma continueremo a lottare. Grazie per il sostegno dei tifosi ancora una volta all'Olimpico", il messaggio del difensore centrale spagnolo su Twitter.





Siamo dispiaciuti per il risultato perché volevamo vincere, ma continueremo a lottare. Grazie per il sostegno dei tifosi ancora una volta all'Olimpico! Triste por el resultado porque queríamos ganar pero seguiremos luchando. Gracias por el apoyo a la afición en el Olímpico! pic.twitter.com/UXP6mGM9pj — Diego Llorente (@diego_2llorente) May 22, 2023