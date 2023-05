Social, la carica di Llorente: "Sempre insieme! Daje Roma!". Ibanez: "Ready for tomorrow" (FOTO)

Recuperato in tempi record dopo l'infortunio rimediato in Atalanta-Roma, Diego Llorente è tornato regolarmente ed è pronto a dare il suo contributo alla causa giallorossa. Per la finale di Europa League di domani sera contro il Siviglia lo spagnolo si gioca un posto da titolare con Ibanez come centrale di sinistra, ma nel frattempo ha deciso di caricare i tifosi con un post speciale su Twitter: "Siamo pronti per la finale...Sempre insieme! Daje Roma!". Un segnale importante dello spirito battagliero del giocatore, in prestito dal Leeds fino a fine stagione con diritto di riscatto fissato a 18 milioni.

Siamo pronti per la finale...

Sempre insieme!

Daje Roma!#UELfinal pic.twitter.com/XwNp8T6TYf — Diego Llorente (@diego_2llorente) May 30, 2023

Anche il compagno di reparto Roger Ibanez ha pubblicato su Instagram una foto che fa capire ulteriormente lo spirito del giocatore in vista di questa partita: "Ready for tomorrow! Forza Roma".

Sempre su Instagram anche il Faraone El Shaarawy ha postato una foto dedicata alla finale di Europa League, che lo ritrae concentrato sul terreno della Puskás Aréna: "FINALE".