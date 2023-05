Twitter, la Roma ringrazia i tifosi in trasferta al Franchi: "Ora testa a Budapest!" (FOTO)

Nonostante l'importanza relativa della penultima partita di campionato, persa per 2-1 contro la Fiorentina, i tifosi della Roma non hanno fatto mancare il loro supporto, riempendo il settore ospiti e incitando la squadra dal primo all'ultimo minuto. La società tramite un post su Twitter gli ha tributato il giusto riconoscimento, in attesa della finale di Europa League dove servirà ancora più supporto: "Grazie a tutti i tifosi che anche oggi ci hanno sostenuto. Ora testa a Budapest!"

Grazie a tutti i tifosi che anche oggi ci hanno sostenuto ? ?? Ora testa a Budapest! ??#ASRoma #UELfinal pic.twitter.com/6VaSzRbwKJ — AS Roma (@OfficialASRoma) May 27, 2023