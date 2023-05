Twitter, la Roma ricorda la festa dei tifosi per la vittoria della Conference: "Un anno fa, un mare di gioia" (VIDEO)

È passato ormai un anno da quando la Roma contro il Feyenoord conquistava a Tirana la prima Conference League della storia, interrompendo un digiuno di trofei che durava ormai dal lontano 2008. Un momento indimenticabile per tutti i tifosi giallorossi, che al rientro dei giocatori dalla finale hanno giustamente tributato il giusto riconoscimento. Sul proprio profilo Twitter la Roma ha ricordato questo momento emozionante, in cui squadra, dirigenti e tifosi si sono uniti in un'unica bandiera giallorossa: "Questa è Roma. Un anno fa, un mare di gioia. Forza Roma".

? QUESTA È ROMA ? Un anno fa, un mare di gioia ?❤️ ? ????? ???? ?#ASRoma pic.twitter.com/Xg0K5KZ6rd — AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2023