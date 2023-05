Cade oggi il 40esimo anniversario del secondo scudetto della Roma, ottenuto in questo giorno del 1983. Il giorno in cui si uscì dalla "prigionia del sogno", come dirà Dino Viola. E si arrivò "in porto, col vessillo", come augurato dal capitano Di Bartolomei. La Roma ricorda il giorno con un post sui social network.

In porto. Col vessillo ?? 8 maggio di 40 anni fa. Campioni d'Italia ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/lMNwKRw56u — AS Roma (@OfficialASRoma) May 8, 2023