Twitter, il Siviglia va a caccia della settima Europa League: il paragone di Suso con le sfere del drago di Dragon Ball (FOTO)

Il 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest andrà in scena la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Il club andaluso è il dominatore assoluto di questa competizione, infatti nessuno nella storia ha portato a casa più trofei (6). Suso, esterno d'attacco della squadra spagnola, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto che lascia spazio a poche interpretazioni. Il calciatore, prendendo ispirazione dal manga giapponese Dragon Ball, ha postato un'immagine delle sette (come il numero di Europa League vinte dal Siviglia in caso di successo contro la Roma) sfere del drago, affiancandole a una clessidra. Il riferimento è chiaro, ma a parlare sarà il campo.