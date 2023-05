Twitter, il messaggio di Pellegrini ai tifosi: "Ci vediamo a Budapest". Abraham: "Ancora un altro passo" (VIDEO)

Prestazione importante quella di Lorenzo Pellegrini contro il Bayer Leverkusen. Il capitano, che ha guidato i giallorossi verso la finale di Europa League contro il Siviglia, al termine della partita ha voluto mandare un messaggio ai tifosi per questo traguardo tramite i social del club: "Ciao a tutti, volevo dirvi due cose. La prima è che siete fantatici e che senza di voi non ce l'avremmo fatta. La seconda è che ci vediamo a Budapest. Ciao ragazzi, forza Roma". Come il numero 7 anche Tammy Abraham ha mandato un messaggio ai tifosi: "Club fantastico, tifosi fantastici, ancora un altro passo. Vi amo, ci vediamo a Budapest".