Twitter, il Bayer Leverkusen suona la carica alla vigilia della sfida contro la Roma: "Noi. Per il nostro sogno" (VIDEO)

C'è enorme attesa per Bayer Leverkusen-Roma, match valido per il ritorno della semifinale di Europa League. Gli uomini di Xabi Alonso sono chiamati a una grande rimonta dopo la sconfitta per 1-0 subita allo Stadio Olimpico e la società tedesca ha voluto caricare l'ambiente a un giorno dalla partita: "Noi. Per il nostro sogno", il messaggio che accompagna il video pubblicato dal Bayer Leverkusen su Twitter.