Twitter, Ibanez: "Cercando sempre di migliorare" (FOTO)

Dopo il ko con l'Inter in campionato, la Roma torna in campo in Europa League: domani alle 21.00 i giallorossi affronteranno allo Stadio Olimpico il Bayer Leverkusen nella gara d'andata della semifinale della competizione europea. Alla vigilia della sfida Roger Ibanez, reduce dall'errore proprio contro i nerazzurri, si carica in vista di domani: "Cercando sempre di migliorare", il messaggio del difensore brasiliano su Twitter accompagnato da alcuni scatti della rifinitura odierna.

Cercando sempre di migliorare ??⚽️ pic.twitter.com/jM3yq6SpB6 — Roger Ibañez (@ibanez41oficial) May 10, 2023