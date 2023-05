Twitter, i complimenti del Friedkin Group: "I ragazzi sono diretti a Budapest! Un'altra finale dopo la Conference dell'anno scorso" (FOTO)

La Roma è in finale di Europa League. I giallorossi hanno disputato una super prestazione di carattere e solidità difensiva e sono riusciti a fermare il Bayer Leverkusen sullo 0-0 dopo l'1-0 dell'andata. Gli uomini di José Mourinho affronteranno il Siviglia in finale, la seconda consecutiva dopo la Conference League dell'anno scorso. Tramite il proprio profilo Twitter il Friedkin Group si è complimentato con la squadra per il traguardo raggiunto: "I ragazzi sono diretti a Budapest! Congratulazioni alla Roma per aver vinto la semifinale Europa League . Dopo la Conference League dello scorso anno, un'altra finale europea è in vista per i giallorossi".

The lads are Budapest bound! Congratulations to @OfficialASRoma for winning the #EuropaLeague semifinal. After last year's Conference League, another European final is in sight for the Giallorossi! #ForzaRoma pic.twitter.com/BAADZAe3zA — The Friedkin Group (@friedkingroup) May 18, 2023