Social, pazza gioia negli spogliatoi: la squadra esulta con la maglia di Kumbulla. Dybala: "Grandi ragazzi". Zalewski: "Uniti e compatti". Camara: "Tutti insieme a Budapest" (FOTO e VIDEO)

La Roma si qualifica alla finale di Europa League grazie ad una vittoria casalinga di misura con il gol di Edoardo Bove. Al triplice fischio nella BayArena di Leverkusen, dopo aver festeggiato in campo, la Roma ha continuato la festa negli spogliatoi e Abraham ha documentato tutto postando il video sul suo profilo Instagram.

La #AsRoma fa festa negli spogliatoi al termine della partita contro il Bayer ??? ??? CE NE ANDIAMO IN FINALEEEEE ??? pic.twitter.com/QZROrCQKyW — laroma24.it (@LAROMA24) May 18, 2023

"EuROMA in FINALEEEEEEE!! Grande Ragazzi! E Grazie a tutti i tifosi", esulta Paulo Dybala condividendo uno scatto di tutta la squadra mentre mostra anche la maglia di Marash Kumbulla, infortunato. "Siamo in finale! FORZA ROMA UNITI E COMPATTI! Questa è anche per te Kumbulla", aggiunge Nicola Zalewski.

Roger Ibanez esulta su Instagram: "Finaleeeee".

"Tutti insieme a Budapest", la gioia di Mady Camara, che ha condiviso sui social un video della festa all'interno dello spogliatoio.