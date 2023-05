Chi non sarà a Budapest, potrà seguire la finale di Europa League da casa, dove per casa si intende lo Stadio Olimpico, che vedrà l'allestimento di maxischermi sul prato. Come annunciato dalla Roma sui propri social network, sarà presente anche il cantautore Marco Conidi a far vibrare i cuori con le sue note.

?️ Questa sera all’Olimpico ci sarà anche Marco Conidi! ?❤️ Tutte le info https://t.co/aVYDWrOVZB#ASRoma pic.twitter.com/JWJRaAvK4t — AS Roma (@OfficialASRoma) May 31, 2023