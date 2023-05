Matt Damon tifoso giallorosso: l'attore a New York con la sciarpa della Roma (FOTO)

Un tifoso speciale per la Roma. Ad assistere alla sfida contro l'Inter presso il Roma Club New York, infatti, c'era anche il celebre attore Matt Damon, immortalato con al collo una sciarpa giallorossa. Già nel 2019, in occasione dei suoi 49 anni, si era fatto fotografare con una maglia della Roma.

Matt Damon guest appearance today in NYC with @romaclubnyc supporters to watch Roma-Inter. Will Hunting Proper Giallorossi. (? @WayneinRome) pic.twitter.com/b6K3wQUNyA — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 6, 2023