La notte magica di Edoardo Bove è anche l'occasione per alcune prese in giro social da parte dei compagni. Come Zalewski che su Instagram ha pubblicato una storia in cui riprende il video della scorsa tournée invernale della Roma, con la tifosa giapponese che si emozionò al momento dell'autografo di Bove. "Lei già sapeva..." scrive l'esterno coetaneo del centrocampista decisivo ieri sera.