Instagram, Wijnaldum si allena e scherza con Dybala: "Andiamo Paulo, continua a spingere" (FOTO)

"Andiamo Paulo, continua a spingere". Georginio Wijnaldum scherza così su Instagram con Paulo Dybala. I due sono stati gli unici calciatori della Roma protagonisti ieri nel match contro il Bayer Leverkusen a lavorare anche oggi a Trigoria, alla ripresa degli allenamenti in vista del Bologna. Gini e la Joya hanno fatto coppia in un esercizio di resistenza e l'olandese ha colto l'occasione per postare una foto e scherzare con il compagno.