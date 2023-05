Instagram, Wijnaldum prima dell'allenamento: "Buongiorno" (VIDEO)

Mattinata di allenamento per la Roma, impegnata domani sul campo del Bologna. Sarà a disposizione anche Gini WIjnaldum, che contro il Leverkusen ha fatto il suo ritorno in campo per uno spezzone di gara. L'olandese, intanto, prima dell'allenamento di questa mattina ha pubblicato un video sui social mandando il buongiorno ai tifosi giallorossi.