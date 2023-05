Presente in tribuna in occasione di Roma-Bayer Leverkusen, semifinale d'andata di Europa League vinta dai giallorossi per 1-0, Rodrigo Taddei in tribuna ha incontrato e abbracciato il suo ex compagno di squadra e capitano, Francesco Totti, condividendo poi alcuni scatti su Instagram. "Momenti speciali accaduti nell'ultima partita all'Olimpico, grazie a tutti per il vostro affetto e rispetto, sempre un cuore giallorosso", il suo messaggio.