Instagram, Sergio Oliveira: "Mourinho è lo Special One per questo. Felice per la Roma" (FOTO)

Sei mesi in giallorosso nella scorsa stagione, ma indimenticabili per Sergio Oliveira e conclusi con la vittoria a Tirana della Conference League. Il centrocampista portoghese, ora in forza al Galatasaray, condivide su Instagram un articolo di 'Record' che riferisce le dichiarazioni di Mourinho nel post Bayer Leverkusen-Roma ("Sono sicurissimo che Sergio sarà qui, al telefono, quando salirò sul bus") e si complimenta con la sua ex squadra per aver conquistato la finale di Europa League: "Mourinho è lo Special One per qualche motivo. Sono felice per tutti", il messaggio di Sergio Oliveira.