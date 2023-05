Instagram, Schick: "Per me stagione finita, ma per il Bayer c'è ancora tanto da conquistare" (FOTO)

In semifinale di Europa League Roma e Bayer Leverkusen si sfideranno nel doppio confronto in programma l'11 maggio all'Olimpico e il 18 alla BayArena. Non ci sarà però l'ex giallorosso Patrik Schick, infortunato. "Purtroppo per me la stagione è finita, ma stiamo lavorando duramente per non provare più dolore prima dell'ultima partita di Bundesliga ed essere pronto al 100% per la prossima - le parole su Instagram dell'attaccante classe '96 del Leverkusen -. Auguro ai miei compagni di squadra il meglio per le restanti partite, c'è ancora tanto da conquistare".