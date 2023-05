"Tutti insieme fino alla fine" scrive così Rui Patricio su Instagram, accompagnando il messaggio con un video dello stadio addobbato a festa come in occasione della coreografia che ha aperto la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen. Il portiere ha poi aggiunto un 'FORZA ROMA', tutto rigorosamente in maiuscolo, a chiudere il post.

Un cuore giallo e uno rosso fanno da didascalia invece al post di Leonardo Spinazzola, con la foto delle squadre schierate in campo con un Olimpico infuocato alle spalle.