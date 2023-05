Instagram, Rosella Sensi in partenza per Budapest con Totti, Perrotta, Cassetti e Venditti: "Con i miei ragazzi" (FOTO)

Rosella Sensi, Francesco Totti, Simone Perrotta e Marco Cassetti, ma anche Antonello Venditti e Luca Benigni, fondatore della società di consulenza Benigni&K. Sono questi alcuni dei passeggeri dei voli organizzati dalla Roma in direzione di Budapest, per permettere ai tifosi vip di assistere alla finale di Europa League contro il Siviglia, in programma stasera alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. L'ex presidente giallorossa ha postato su Instagram una foto con Totti, Perrotta e Cassetti, scrivendo: "In partenza per Budapest con i miei ragazzi". Poco dopo, ha replicato postandone una con Totti, Venditti e Luca Benigni, aggiungendo: "Pronti".