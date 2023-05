Instagram, Nainggolan all'Olimpico per Roma-Bayer Leverkusen: "Ci vediamo domani" (FOTO)

Sale l'attesa per Roma-Bayer Leverkusen, sfida valida per l'andata della semifinale di Europa League e in scena domani sera allo Stadio Olimpico. E allo stadio sarà presente anche l'ex centrocampista giallorosso Radja Nainggolan, attualmente in forza alla Spal ed infortunato. Il belga, infatti, ha commentato un video di Roma-Bayer della stagione 2015/16 condiviso dalla Roma su Instagram: "Ci vediamo domani", il messaggio di Nainggolan.