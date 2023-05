Instagram, Mourinho e l'incontro con Djokovic agli Internazionali: "Grazie mille" (FOTO)

"Grazie mille! Mister Djokovic". E tanti applausi. José Mourinho torna a postare sul proprio profilo Instagram e lo fa per rendere omaggio al tennista serbo, che ha incontrato ieri agli Internazionali di tennis di Roma al Foro Italico e di cui ha seguito il match vinto contro Etcheverry. Lo Special One e Djokovic si sono visti prima della partita del numero uno del mondo, scambiandosi un caloroso saluto, in segno della stima che intercorre tra i due.