Instagram, la soddisfazione di Calafiori per Bove: "Non servono parole" (FOTO)

"Non servono parole". Usa soltanto queste tre Riccardo Calafiori per esprimere la gioia e la soddisfazione nel vedere Edoardo Bove decidere una semifinale di Europa League. L'ex terzino della Roma, ceduto in estate al Basilea, ha postato su Instagram una foto di un paio d'anni fa che lo ritrae insieme al centrocampista giallorosso, ieri in gol nel successo per 1-0 della squadra di José Mourinho contro il Bayer Leverkusen.