Instagram, la gioia di Candela per la qualificazione in finale: "Meraviglioso, grazie Roma" (FOTO e VIDEO)

"Meraviglioso, grazie Roma". Tre parole per esprimere tutta la sua gioia. Così Vincent Candela ha deciso di esprimersi su Instagram dopo la qualificazione dei giallorossi in finale di Europa League, ottenuta superando il Bayer Leverkusen nella doppia sfida della semifinale. L'ex giocatore della Roma ha visto la partita insieme a numerosi tifosi giallorossi, che al termine del match gli hanno dedicato anche il classico coro "Ollellé Ollallà Vincent Candela", come testimoniato dai video postati dal francese.