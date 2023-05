Instagram, la ceo Souloukou reposta il tweet di Gualtieri sul nuovo stadio e scrive: "Forza Roma" (FOTO)

"Forza Roma". La ceo della società giallorossa, Lina Souloukou, ha usato due sole parole, semplici ma dritte al punto, per esprimere la sua soddisfazione riguardo l'approvazione della delibera di Pubblico Interesse sul nuovo stadio a Pietralata arrivata oggi in Campidoglio. Souloukou ha pubblicato tra le sue storie Instagram il tweet del sindaco Roberto Gualtieri riguardante i passi in avanti sul nuovo stadio, aggiungendo il suo "Forza Roma".