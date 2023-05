Instagram, Kumbulla: "Mai sola mai. A Budapest per noi e per tutti voi: daje Roma" (VIDEO)

La Roma si prepara ad affrontare una delle partite più importanti della sua storia. Domani alle ore 21 i giallorossi sfideranno il Siviglia nel match valido per la finale di Europa League e l'unico calciatore indisponibile è Marash Kumbulla, il quale ha subito una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro contro il Milan. Il difensore centrale albanese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video motivazionale in vista della super sfida di domani: "Mai sola mai. A Budapest per noi e per tutti voi: daje Roma"