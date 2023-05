Instagram, i complimenti di Faticanti a Missori per l'esordio da titolare: "Grande partita. È solo l'inizio" (FOTO)

La Roma pareggia 0-0 in casa del Bologna nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A e fallisce l'aggancio al Milan al quinto posto in classifica. José Mourinho ha optato per un folto turnover in vista della sfida di giovedì contro il Bayer Leverkusen e oggi ha mandato in campo sulla fascia destra Filippo Missori, ragazzo della Roma Primavera all'esordio da titolare con i grandi. Il classe 2004 ha disputato una buona partita, dimostrandosi particolarmente attento in difesa. Al termine della sfida Giacomo Faticanti, capitano della Primavera, si è complimentato sui social con il suo compagno di squadra: "Grande partita. È solo l'inizio", il messaggio del centrocampista sui social.